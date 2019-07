Last van jeuk door de eikenprocessierups? Deze tips kregen wij binnen

Op onze Facebookpagina kreeg hij nog meer tips, hieronder een overzicht.

Föhnen

Op sociale media wordt deze tip steeds vaker benoemd. Zo wordt gezegd dat wanneer je de bultjes verwarmd, het eiwit in het gif begint te stollen. Vervolgens zouden de bultjes als sneeuw voor de zon moeten verdwijnen. Als je dit gaat proberen let er dan op dat je geen brandwonden krijgt.

Weegbree

Een andere tip die vaak genoemd wordt, is om de weegbree te gebruiken. De vers geplukte bladeren kan je over de bultjes wrijven. Belangrijk is wel om eerst de bladeren te kneuzen. Zo komt het sap in contact met de huid.





Weegbree (Foto: Groen Overijssel/ Yfke De Dood Terpstra)

Crèmes

Verder kregen we veel berichten binnen dat Aloë Vera zou helpen. En ook slakkencrème en paardenzalf werden genoemd. Of deze tips ook echt helpen? Dat is de vraag. De reacties zijn in ieder geval positief, dus misschien is het wel het proberen waard.

Wat werkt niet?

In een bad gaan zitten vol met karnemelk is iets wat niet zo goed werkt. Verslaggever Tim probeerde dat uit. Inmiddels heeft hij minder last van de jeuk, maar of dat door de karnemelk komt? Zelf denkt hij in ieder geval van niet.