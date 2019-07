Advocaat: 'Rechtbank Overijssel heeft gefraudeerd'

'De rechtbank Overijssel heeft valsheid in geschrifte gepleegd.' Dat zegt advocaat Yehudi Moszkowicz. Volgens hem heeft de rechtbank het verslag van een rechtszitting vervalst. Vanmiddag dient een kort geding om het verslag aan te laten passen. "Dit gebeurt vrijwel nooit", zegt Moszkowicz.

Het gaat om het verslag van een rechtszaak tegen een oud-bankier die wordt verdacht van grootschalig witwassen. De rechtszaak diende 18 juni in Zwolle. De verdachte zit momenteel nog vast.



"Aan het einde van een zitting spreekt de rechter altijd de woorden uit: 'Het onderzoek ter terechtzitting wordt geschorst langer dan een maand....et cetera'. Je hebt het vast vaker gehoord", zegt Moszkowicz.

"Maar op de weg naar huis dacht ik: dat zinnetje is helemaal niet uitgesproken", zegt de advocaat. Bij de rechtszaak was een camerateam aanwezig. "Ik heb hun beelden opgevraagd en zo is er bewijs dat de rechter die zin niet heeft gezegd." RTV Oost heeft de beelden ook gezien.

Moszkowicz vervolgt: "Dat betekent dat door de fout van de rechter mijn cliënt op vrije voeten kan komen. Want als het onderzoek niet wordt geschorst, dan vervalt de voorlopige hechtenis." In het verslag van de zitting staat echter dat de betreffende zin wel zou zijn uitgesproken. "Fraude", zegt Moszkowicz.

Antwoord

De advocaat heeft verschillende malen per mail contact gehad met de rechtbank Overijssel. Tot dusver zonder resultaat. Vervolgens heeft hij gevraagd de rechters te wraken.



Naar eigen zeggen kreeg hij het antwoord: ‘Aan het wrakingsverzoek gaat vooraf de stelling van de raadsman dat het PV (proces verbaal, red.) van de zitting van 18 juni 2019 onwaarheden bevat. Ik sta voor het PV en hetgeen daarin is vermeld is juist.’

Gek

Moszkowicz voert het kort geding omdat hij aanstaande woensdag gaat proberen of de voorlopige hechtenis van zijn cliënt geschorst kan worden. "Maar dan moeten de papieren wel kloppen", zegt hij.



Zoals gezegd is het een unieke actie van de advocaat: "Ja, je moet wel een beetje gek zijn om zoiets te doen. Maar dat is wel aan mij toevertrouwd."