Bekende Tukkers aan de tand gevoeld tijdens Twentse Theatercolleges

Springruiter Jeroen Dubbeldam, minister van Defensie Ank Bijleveld en zangeres Marga Bult staan centraal in een nieuwe reeks Twentse Theatercolleges. Zij geven op respectievelijk 29 oktober, 14 januari en 28 april een college over hun beroep in de Kleine Willem in Enschede.

Alle drie hebben ze een connectie met Overijssel én met Twente. Voormalig Olympisch kampioen Dubbeldam, geboren in Zwolle, heeft zijn wedstrijdstal in het Twentse Weerselo staan. Bijleveld is geboren in IJsselmuiden, heeft aan de Universiteit Twente gestudeerd en werd daarna gemeenteraadslid in Enschede en later Commissaris van de Koning(in) in Overijssel.

Bult, geboren in Lattrop en later woonachtig in Denekamp, haalde in 1987 de vijfde plek op het Eurovisie Songfestival. Door de jaren heen presenteerde ze meerdere televisieprogramma's. Tegenwoordig zit Bult in de schuldsanering. Tijdens haar theatercollege vertelt ze over deze tegenslag.

Interviewer Eddy van der Ley, zelf Enschedeër, stelt tijdens de theateravonden vragen over het leven en werk van de gasten. Ook is er de gelegenheid voor het publiek om vragen te stellen.