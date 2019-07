Actie om verdronken jochie Robel in vaderland Eritrea te kunnen begraven

De inwoners van Losser en het nabijgelegen kerkdorp Overdinkel leven massaal mee met de familie van het verdronken jochie Robel. De familie Eertman uit Overdinkel, waar de zus van het slachtoffertje enige tijd bij in huis woonde, is een inzamelingsactie begonnen zodat Robel in zijn vaderland Eritrea kan worden begraven.

"We krijgen enorm veel steunbetuigingen", zegt Liset Adnan-Eertman. De brandweer Losser heeft maandagochtend 500 euro uit de 'lief-en-leedpot' gedoneerd.

De zevenjarige Robel kwam vorige week door verdrinking in een retentievijver in Overdinkel om het leven. De familie, die in Losser woont, was die avond op visite bij een bevriend gezin. Het ging mis toen Robel in de vijver zijn schoen wilde wassen.

Gastgezin

Robels oudere zus Ksanet woonde enige tijd in huis bij de familie Eertman in Overdinkel. Liset Adnan-Eertman: "Toen ik in 2015 het huis uit ging, hadden mijn ouders een kamer over en besloten ze vluchtelingen in huis te nemen. Dat was Robels oudere zus Ksanet. Robels vader verblijft nog in Eritrea, maar toen de rest van het gezin in 2017 naar Nederland kwam, gingen ze in Losser wonen."

Jij was het zonnetje in huis. Je lieve lach, je ondeugende grapjes en je immere onschuld Liset over verdronken jochie Robel

Nadat Robel vorige week op tragische wijze om het leven was gekomen, trok de familie Eertman zich het lot van het getroffen gezin aan. "Zeker als je nagaat wat ze al hebben meegemaakt. Een oudere zus van Robel en haar dochtertje zijn eerder al op hun vlucht vanuit Libië verdronken. En dan nu dit..."

Inzamelingsactie

De familie Eertman besloot een inzamelingsactie op touw te zetten. "Het is traditie dat Eritreeërs in hun geboortegrond worden begraven. Alleen heeft deze familie dat geld niet. Dat gaat naar schatting zo'n zevenduizend euro kosten. Gelukkig leeft Losser massaal mee. Zo krijgen mijn ouders kaartjes in de bus van mensen die ze een hart onder de riem steken. Maar ook is er al duizend euro binnen. En heeft de brandweer Losser vijfhonderd euro gedoneerd? Wauw!"

Harten veroverd

Robel had na zijn komst naar Nederland de harten veroverd van de familie Eertman. 'Jij was het zonnetje in huis. Je lieve lach, je ondeugende grapjes en je immere onschuld', schrijft Liset op Facebook.

Liset onderhield een nauwe band met de al goed Nederlands sprekende Robel. "Zeker omdat ik mijn zoontje Robleh had genoemd. Dat was min of meer toeval, maar Robel vond het prachtig. Hij voelde zich extra verbonden met mijn zoontje. Zodra ik 'm zag, vroeg hij meteen hoe het met Robleh ging."

Schoen wassen

Intussen is volgens Liset ook duidelijk hoe het kon dat Robel te water raakte. Ze beschrijft op Facebook dat het jochie, net als zijn vriendinnetje, zijn schoentjes wilde wassen in het water, maar dat de schoen wegdreef. Ondanks de zwemlessen die hij volgde, ging het gruwelijk mis. Het bandje van zwembad Brilmansdennen van eerder die dag zat zelfs nog om zijn pols.

Bij de tekst heeft ze een foto geplaatst van een stel kinderarmen. Daaronder ook de arm van Robel, met een paars polsbandje. "Op die foto staan meerdere kinderen. We vonden juist die verschillende huiskleuren zo mooi naast elkaar."

Volgens Liset gaat een lokale stichting het organisatorische gedeelte rond de begrafenis voor haar rekening nemen. "Die stichting heeft dat vorig jaar ook gedaan toen bij Oldenzaal ook een Eritrese jongen verdronk. Deze draaiboeken liggen er nog. De eerste zorg is nu die begrafenis. Het financiële gedeelte wikkelen we dan later wel af."