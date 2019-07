Almeloër moet boeten voor mega-hennepplantage in bankgebouw

De hennepkwekerij zat in de voormalige Rabobank in Nijverdal (Foto: RTV Oost)

Het was een mega-hennepkwekerij die ontdekt werd in het voormalig Rabobank-pand in Nijverdal, meer dan 8000 wietplanten stonden er. Van justitie moest de huurder van het pand 5 miljoen euro aan winst terugbetalen, maar de rechtbank heeft de man gespaard. De rechters hebben hem een boete van 'slechts' 100.000 euro opgelegd.

De gigantische kwekerij was opgedeeld in twaalf ruimtes. Ze zaten in afgetimmerde ruimtes in het oude bankgebouw aan de Constantijnstraat. Jarenlang bleef de megakwekerij onopgemerkt, omdat de huurder van het pand overal linten had gespannen met teksten als: 'Pas op asbest', en 'Niet betreden, asbest'. Het de enorme plantage werd in augustus 2015 toch ontdekt, na een melding van een naburig bedrijf.

Tien oogsten

De rechtbank gaat ervan uit dat er jarenlang gekweekt is en dat er tien keer is geoogst. Toch kan niet alle winst van de kwekerij aan de huurder worden toegeschreven, vindt de rechtbank. "Hij heeft ruimtes gecreëerd waar hennepplanten konden worden geweekt en verzorgd. Ook heeft hij er alles aan gedaan om ontdekking te voorkomen, maar hij heeft waarschijnlijk niet alleen gehandeld."

De rechtbank gaat dus uit van mededaders, die tot nu toe onbekend zijn gebleven. De rechters hebben de huurder een boete opgelegd van 10.000 euro per oogst, in totaal dus 100.000 euro.

Cel en boete voor illegale stroom

De boete van een ton die hem nu is opgelegd, is een zogenoemde ontneming. Het nemen van een beslissing in zo'n ontnemingsprocedure duurt vaak langer dan het beoordelen van de strafmaat.

Vier weken geleden werd de Almeloër al tot een half jaar gevangenisstraf veroordeeld voor dezelfde grote kwekerij. Daarin speelde mee dat hij al eens eerder is veroordeeld voor hennepteelt. Toen werd ook besloten dat hij ruim 50.000 euro moet betalen aan de stroomleverancier, omdat hij de stroom voor de kwekerij illegaal had afgetapt.