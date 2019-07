Dag van de waarheid voor Oad-familie Ter Haar: 'Schuld van de Rabobank?'

Wie is er verantwoordelijk voor het faillissement van de Holter reisorganisatie Oad in 2013? Volgens de familie Ter Haar is dat de Rabobank. Vandaag doet de rechtbank in Utrecht uitspraak in deze al jaren lopende rechtszaak

Julius en zijn zus Quirine weten het zeker; het is de Rabobank die hun opzettelijk failliet liet gaan. De bank vond volgens hen het 'terughalen van haar geld' belangrijker dan het voortbestaan van een bedrijf met ruim vijftienhonderd medewerkers. Dus ging in september 2013 de Oad failliet.



Ruim vijftienhonderd mensen verloren hun baan en de familie Ter Haar verloor haar bijna 90-jarige bedrijf. Al vanaf die dag in september 2013 vond de familie Ter Haar de bank schuldig aan het faillissement.

Redding Oad nabij met 'Twentse Investeerders'

De familie Ter Haar ondersteunde die mening tijdens de rechtszaak met de getuigenissen op papier van een groep 'Twentse Investeerders'. Onder andere Hennie ten Hag, Hein Trebbe en Rein Sanders verklaarden dat de deal op een haar na gevild was.



Zelfs een verklaring van oud-commissaris van de Koning Ank Bijleveld kwam in de rechtszaak op tafel. In die verklaring stelde Bijleveld dat ze in contact met de top van de Rabobank te horen had gekregen dat de Oad genoeg tijd kreeg om een faillissement te vermijden.

Maar Rabobank zag het niet zitten in Oad

Volgens de Rabobank lag het heel anders. Het bedrijf was volgens de bank niet meer levensvatbaar. De omzet liep al jaren terug: 'van 840 miljoen euro in 2009 naar 575 miljoen euro in 2012'.



Natuurlijk lag het ook aan de crisis, maar deskundigen zeggen dat Oad de slag om internet heeft gemist. Pas in het voorjaar 2013 wordt OadXL op internet gelanceerd.



De Rabobank zag alle lichten op rood staan en had daarnaast weinig vertrouwen in de top van Oad. De bank laat weten: "Het vermogen tot verandering is beperkt."



De uitspraak wordt in de loop van de middag verwacht.