Winnares Twents Songfestival Fenne: "Ik had het echt niet verwacht"

Fenne had de winst totaal niet zien aankomen. "Alle andere deelnemers hadden zelf het nummer geschreven én zelf de muziek gemaakt." Fenne had samen met haar oom een nieuwe tekst geschreven op Always Remember Us This Way van Lady Gaga. Wel originele tekst, maar geen originele muziek.

"De jury had aangegeven dat ze op originaliteit ging letten. Daarom dacht ik al met 1-0 achter te staan", zegt Fenne. Toch kreeg ze het publiek muisstil met haar uitvoering. "Dan weet je wel dat je het goed overbrengt."

Prijzen

Naast een glazen trofee, wint Fenne een opnamesessie. In een professionele studio mag ze haar zelfgeschreven nummer opnemen. Ook kon ze op een overwinningsetentje met haar familie rekenen. "Mijn moeder grapte voor de uitslag 'als je wint, gaan we lekker uiteten'." En belofte maakt schuld.

Passie

Zingen doet Fenne al haar hele leven. "Sinds ik kon praten, ging ik achter de computer zitten, liedjes opzoeken en meezingen." Ook haar familie is erg muzikaal. "Mijn moeder zingt en speelt gitaar, mijn zus speelt gitaar en piano en ik speel zelf ook nog gitaar."

Ook had ze al de nodige podiumervaring. Twee jaar geleden deed ze mee met The Voice Kids en zat ze in het team van coach Ilse de Lange. Ze haalde toen nét de finale niet. Toch kijkt de jonge zangeres terug op een leerzame periode. "Het was een hele gave ervaring."

Droom

Het is een droom om van haar hobby haar werk te maken, maar als dat niet lukt, heeft ze nog genoeg andere interesses. "Ik doe een media-opleiding en ben veel met design en grafische vormgeving bezig. Muziek is altijd een hobby geweest, dus het is niet erg als dat gewoon zo blijft."

Het Twents Songfestival vond plaats in het Openluchtmuseum Ootmarsum. In totaal deden er acht acts mee.