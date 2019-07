Giethoornse vrouwen brengen armoede in Steenwijkerland onder de aandacht

"Ik kom uit het westen en ik vind het vreemd dat toeristen wel naar ons mooie dorp mogen en kunnen komen en kinderen uit onze eigen regio niet. Daarom wilde ik een uitje organiseren voor kinderen uit arme gezinnen", zegt Angelique.



Samen met buurvrouwen Geke en Harriët kwamen zij op het idee om schilderspakketten samen te stellen. "Wij zijn alle drie op onze eigen manier bezig met kunst en cultuur en wij vinden het belangrijk dat kinderen zich op dit gebied ontwikkelen", zegt Geke.

'Geithoorn'

Het pakket bestaat uit een palet, een doek met een geit erop, verf en kwasten. De dames hebben voor een geit gekozen, omdat Giethoorn van oorsprong ook wel 'Geithoorn' werd genoemd.



"In de twaalfde eeuw kwam hier een boerenvolk wonen dat in het bezit was van erg veel geiten. Deze dieren hebben voor de vorming van het dorp gezorgd. Daarom staan geiten hier centraal", zegt Harriët. Het is de bedoeling dat alle kinderen die zo'n pakket krijgen en het schilderij verven. Van al die kleine schilderijen wordt dan één groot schilderij gemaakt. Dit schilderij moet dit najaar onthuld worden.

Niet vanzelfsprekend

De vrouwen hopen door de actie meer realisatie los te weken bij de mensen. Angelique: "We moeten ons leven niet als vanzelfsprekend beschouwen. Veel mensen in onze maatschappij leven in overvloed en ik vind het onze taak dat we daarom iets terugdoen voor de minderbedeelden."