Programma 2e, 3e divisie en hoofdklasse bekend; Berkum en Genemuiden direct tegen elkaar

HHC Hardenberg begint in de 2e divisie met een uitduel bij Koninklijke HFC op zaterdag 24 augustus. Het sluit op 23 mei af met een thuiswedstrijd tegen IJsselmeervogels.

3e divisie

Promovendus Excelsior'31 begint, ook op 24 augustus, in de 3e divisie met een thuiswedstrijd tegen ODIN'59. De laatste wedstrijd van het seizoen is op 23 mei bij Barendrecht.

Op zondag 25 augustus start ook HSC'21 de 3e divisie met een thuiswedstrijd. Quick uit Den Haag komt dan op bezoek. In de laatste ronde gaat het op 24 mei op bezoek bij OFC.

Hoofdklasse

In de zaterdaghoofdklasse B staat in de eerste speelronde op 31 augustus direct de Overijsselse derby tussen Berkum en SC Genemuiden op het programma. DETO speelt dan in eigen huis tegen Swift en Staphorst gaat op bezoek bij HZVV. In de laatste speelronde op staan Staphorst en DETO tegenover elkaar, Berkum speelt bij Eemdijk en Genemuiden bij Buitenpost.

Degradant Quick'20 begint in de hoofdklasse A op zondag 1 september met een uitduel bij Velsen. Op 24 mei is die ploeg ook de tegenstander in de laatste speelronde, maar dan in Almelo.

