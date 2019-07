Levenswerk van overleden markante dierenredder uit Almelo dreigt verloren te gaan

Het levenswerk van de Almelose dierenvriend Peter Koekebakker dreigt definitief verloren te gaan (Foto: Animal in Need)

Het levenswerk van de Almelose dierenvriend Peter Koekebakker dreigt definitief verloren te gaan (Foto: Animal in Need)

Peter Koekebakker redde duizenden dieren het leven. Maar nadat de markante oud-Almeloër dit voorjaar plotseling overleed, dreigt zijn levenswerk in Zuid-Spanje nu verloren te gaan. En in dat geval zouden alle achtergebleven dieren moeten worden afgemaakt.

De dierenvriend zette zich in voor dieren in nood: honden, katten, paarden, varkens. Zo was er een luchtbrug met Nederland, waarbij honden regelmatig naar Nederland werden overgevlogen.



Plotseling overleden

Nadat Koekebakker in 2005 in het Spaanse Andalusië de dierenopvang Animal in Need oprichtte, werd hij maart dit jaar getroffen door hartklachten en overleed kort daarop op 58-jarige leeftijd in een Spaans ziekenhuis.

Sindsdien proberen zijn vrienden het levenswerk van Koekebakker voort te zetten. Maar maandag hebben ze een noodkreet geplaatst: het levenswerk van de Almelose dierenredder dreigt namelijk verloren te gaan.

De eigenaar van de grond, waar het asiel op staat, plaatste een dag na het overlijden van Koekebakker en op de dag van zijn crematie een ‘te koop’-bord op het asiel. “Alle mondelinge toezeggingen waren voor hem tezamen met Peter gestorven.”

Dieren geruimd

De vrienden van Koekebakker hebben de afgelopen tevergeefs geprobeerd om met de eigenaar tot een oplossing te komen, maar die is vastberaden de grond te verkopen. Daarom probeert de stichting deze grond nu te verwerven. “Als wij het niet kopen, dan verkoopt hij het aan de eerste beste bieder. En zullen alle dieren moeten worden geruimd.”



De stichting probeert nu de benodigde 165.000 euro bij elkaar te krijgen. “Dan kan het asiel, het levenswerk van Peter, blijven bestaan. Dan zijn alle dieren veilig en blijven we ook in de toekomst, in dit schimmige stukje Spanje, een veilige haven voor zoveel onschuldige gedumpte lieverds.”