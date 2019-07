Meteorietexpert doet schatting over grootte: "Enkele decimeters tot een halve meter"

Was de knal boven Zwolle een meteoor of een meteoriet? Dat blijft voorlopig nog de vraag. Het verschil is dat een meteoor niet de aarde bereikt en een meteoriet wél.

Ook Marco Langbroek van onderzoeksinstituut Naturalis Leiden kan nog geen antwoord op de vraag geven. "Het gaat in ieder geval om iets uit de ruimte. Een brokstukje planetoïde of komeet.", zegt hij. Op basis van de nu bekende gegevens is de kans volgens Langbroek groot dat het object op aarde is terechtgekomen.

'Groot, stevig object'

"Die knal en lichtflits kun je krijgen als er een object heel diep in de atmosfeer doordringt. Meestal gebeurt het niet omdat het materiaal in de atmosfeer is opgebrand. Dit is dus een aanwijzing dat het om een groot, stevig object gaat", legt de expert uit.

Maar hoe groot is dat dan? Langbroek: "Over de omvang is het lastig om wat te zeggen. Het zou mij niets verbazen als ie enkele decimeters tot een halve meter groot is, maar dat is gokken."

Dus lijkt er maar één manier op te zitten om er achter te komen: zoeken naar de brokstukken. "Het is te berekenen waar de brokstukken terecht moeten zijn gekomen. Het liefst hebben we daar goede camerabeelden voor, dan kunnen we een driehoeksmeting doen en op basis daarvan een traject bepalen. Dat doen we meestal met beelden die 's nachts zijn gemaakt. Deze was nog tijdens daglicht, dus dat maakt het lastiger."

Grote schade?

Een grote inslag door een meteoriet lijkt onwaarschijnlijk. "Vaak breekt zo'n object in stukken. Hierdoor krijg je een regen aan brokstukken. Het punt van inslag is nog te onnauwkeurig om te zoeken."

Naar schatting moeten er in het gebied tussen Zwolle, Kampen en Staphorst brokstukken zijn gevallen. "Meestal zijn het vrij zware stenen met een flinterdun zwart korstje. Je kunt ook opletten of er vreemde schade als gaten in het weiland te zien zijn", legt Langbroek uit.

Wetenschap

Voor de wetenschap zijn die brokstukken heel veel waard. "Hier kunnen we heel veel van leren over de vorming van ons zonnestelsel en planeten. Dit afvalmateriaal uit onze vormingsperiode van het zonnestelsel, sindsdien is er weinig veranderd. Tot tegenstelling tot de aarde."