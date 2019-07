Zorginstelling Driezorg in Zwolle uit de rode cijfers

Driezorg boekte vorig jaar 1,2 miljoen euro winst, terwijl de zorginstelling in 2016 nog in de rode cijfers zat. Daarmee presteert Driezorg beter dan de gemiddelde zorginstelling in Nederland.

Directeur Murk Westerterp: "Een resultaat om trots op te zijn. Dat vinden we nog wel eens lastig om te zeggen na de afgelopen jaren. We zijn op de goede weg. Deze financiële basis is nodig om ook in de toekomst een bijdrage te kunnen leveren aan de ouderenzorg in Zwolle en Hattem. Maar we focussen ons niet alleen op het geld. Juist ook aan kwaliteit van de dienstverlening wordt hard gewerkt en behalen we mooie resultaten. Het mooiste is het wanneer je dat ook terug hoort van bewoners en hun familie."

Bij Driezorg zetten 771 medewerkers en 689 vrijwilligers zich in op gebied van wonen, welzijn en zorgdiensten. De instelling beheert 11 woonlocaties voor ouderen.