Branden bij Twence zijn last voor de omgeving, wachten tot het misgaat

Het afgelopen jaar zijn er meerdere branden geweest bij Twence, wisselend van grootte. Eind mei en vorig jaar op 30 juni waren de grootste branden, die gevolgen hadden voor zowel de omgeving als de afvalverwerking.

Het trekt wel weer weg die rook, maar de gevolgen kunnen echt desastreus zijn. Gerjan ter Mors

Voor Ter Mors betekent dat af en toe angstige momenten: "In juni vorig jaar was het een gigabrand, toen is de rook de westkant opgetrokken. Als het deze kant was opgegaan, dan was het een disaster geweest."

Waar zit hem die schade dan in? "Omdat er bij een brand vaak dioxine vrijkomt, kunnen de paarden niet buiten blijven staan." En dat is nou juist waar het pension op pocht. De paarden die worden gestald bij het pension van Ter Mors, staan zoveel mogelijk buiten. "Als onze naam wordt aangetast, is dat niet in geld uit te drukken."

Zeer grote brand bij Twence in Hengelo (Foto: News United / Dennis Bakker)

Meer doen Doet Twence genoeg? Ter Mors vindt van niet: "Voor de buitenwereld misschien wel, maar als omstander heb ik daar mijn twijfels over. Iedere boer weet hoe je broei kunt voorkomen." Twence heeft al eerder aangegeven broei nooit helemaal te kunnen voorkomen en dat snapt Ter Mors. Maar dan moeten er andere maatregelen genomen worden. "Of je moet de voorraad enorm beperken. Dat moeten wij ook met onze oogst. Die hoeveelheden bij Twence zijn gigantisch, misschien zouden ze daar iets aan moeten doen." "Iedere boer weet hoe hij broei kan voorkomen" (Foto: RTV Oost)