KPN NetwerkNL sluit Ittersum aan op glasvezel

KPN NetwerkNL legt glasvezel aan in Ittersum. Over twee weken starten de werkzaamheden voor een glasvezelnetwerk in dit deel van Zwolle-Zuid.

De uitrol van glasvezel in Ittersum is onderdeel van plannen van KPN om de komende drie jaar een miljoen huishoudens in Nederland van snel internet en digitale tv te voorzien. Vanaf 15 juli starten de werkzaamheden in Ittersum. De woningen worden kosteloos aangesloten.

"In elk huishouden neemt het datagebruik sterk toe. We kijken digitale tv, gamen, luisteren muziek via internet en streamen filmpjes. Ook komen er steeds meer slimme apparaten bij. Ons datagebruik stijgt in Nederland elk jaar met zo’n 30%. Glasvezel kan die groei aan en hierdoor is straks ook Ittersum klaar voor alle mogelijkheden van het internet. Nu en in de toekomst”, aldus Jeroen Deen, gebiedsmanager van KPN NetwerkNL.