Vertrouwenscommissie raad Zwolle: 'Snijders past in het dna van stad en regio'

De 53-jarige VVD-politicus Peter Snijders is in de ogen van de vertrouwenscommissie de beste kandidaat uit de groep van 13 sollicitanten die meedongen naar het burgemeesterschap in Zwolle. De gemeenteraad had eerder een voorkeur uitgesproken voor een vrouw als nieuwe burgemeester. "Maar", zo deelde voorzitter van de vertrouwenscommissie Gerdien Rots vanavond vastberaden mee, "we zijn voor de beste gegaan en dat is Peter Snijders."

In september beginnen

De officiële voordracht van Snijders had vanavond voorafgaand aan het begin van de openbare raadsvergadering plaats, nadat eerst de raadsleden in een besloten bijeenkomst op de hoogte werden gesteld. Het raadsbesluit moet nog worden overgenomen door de Minister van Binnenlandse Zaken, maar de benoeming van Snijders lijkt een formaliteit. "Hij kan in september beginnen", aldus Rots.

Gerdien Rots stak ronduit de loftrompet over de burgemeester van Hardenberg, 'die er naar uitkijkt om in Zwolle te komen werken en wonen'. Snijders past volgens haar perfect bij de stad.

Sprong naar stedelijke groei

Hij neemt bovendien als bestuurder kwaliteiten mee die hem als burgemeester van Zwolle geliefd zal maken bij burgers en ondernemers. "Hij werkt graag samen met mensen en heeft een sterke ondernemerszin, die mee zal helpen de sprong naar de stedelijke groei van Zwolle te maken."

Verder wijst Rots er op dat 'Snijders, die plezier in het werk hoog in het vaandel heeft staan', als burgemeester van Hardenberg heeft bewezen bedachtzaam en tactvol op te kunnen treden in moeilijke kwesties op gebied van openbare orde en veiligheid.

Sterke eigenschappen

Het zijn kortom niet geheel toevallig de sterke eigenschappen van de huidige burgemeester Henk Jan Meijer, waarop de Zwolse gemeenteraad met de keuze voor Peter Snijders dus wil voortborduren.

Meijer was 19 jaar burgemeester van Zwolle. Snijders was sinds 2011 burgemeester van Hardenberg en daarvoor vier jaar lang burgemeester van de Drentse gemeente De Wolden.

Reactie uit Hardenberg

Ook vanuit de gemeente Hardenberg is enthousiast gereageerd op de promotie van 'hun' burgemeester. "Dit is een geweldige kans voor Peter Snijders", laat loco-burgemeester Martijn Breukelman weten. "Wij zijn dankbaar voor wat hij voor de gemeente Hardenberg heeft betekend."

"Dit is een geweldige kans voor Peter Snijders, die hiermee zijn ambitie werkelijkheid ziet worden. Zowel als verbinder in de samenleving en als ambassadeur in de regio. Peter speelt als burgemeester van Hardenberg een belangrijke rol in de regio Zwolle. Dat regiobelang zal hij ongetwijfeld ook dienen als burgemeester van Zwolle."