Snijders dolblij met Zwolle: 'Zo'n mooie stad komt zelden voorbij'

Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg (53 VVD) is dolblij met zijn voordracht voor de burgemeesterspost in Zwolle. In een eerste reactie laat hij weten dat hij geen moment geaarzeld heeft om op de vacature te reageren. "Zo'n mooie stad als Zwolle met zoveel ambitie en potentie komt zelden voorbij, die kans kon en wou ik niet laten lopen."

Snijder noemt Zwolle een prachtige stad met een geweldige historie. Ook een stad met veel ambitie en dynamiek. Het feit dat Zwolle een bijzondere voortrekkersrol in de regio heeft op economisch gebied en tevens een belangrijke positie inneemt in de veiligheidsregio IJsselland spreekt hem aan. Ook het verder vorm geven van de intensieve samenwerking met omliggende gemeenten is iets wat hem leuk lijkt om te doen.

Fijne mentaliteit

"Ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Meehelpen aan de doorontwikkeling van Zwolle en de regio en tevens bijdragen aan het behoud en verder uitbouwen van de goede mentaliteit die er nu al is."

"Een fijne mentaliteit van hard werken maar waar tegelijkertijd ook aandacht voor ontspanning is. Het goed hebben en respectvol met elkaar omgaan. Dat zie je bijvoorbeeld terug in het bloeiende culturele leven in Zwolle. Er is ambitie om de stad naar een hoger niveau te tillen maar er is zeker ook tijd en aandacht voor het gezellig samen zijn."

In die stad wil Peter Snijders, na ruim acht jaar de burgemeesterschap in Hardenberg, dolgraag burgemeester worden. "Ik vond het best wel spannend want je weet het maar nooit, maar ik ben heel blij dat het gelukt is."

Felicitaties van Mark Rutte

Enthousiast is hij ook over de vele felicitaties. De telefoon stond en staat vanavond roodgloeiend. Naar verluidt heeft zelfs minister president Mark Rutte hem al gefeliciteerd met zijn voordracht.

Snijders is de beoogde opvolger van Henk Jan Meijer, die na negentien jaar vertrekt als burgemeester van Zwolle. De officiële benoeming is medio september. Peter Snijders, nu nog woonachtig in het Overijsselse buurtschap Holthone, wil in Zwolle gaan wonen. Hij is getrouwd en heeft een zoon van 20 en een dochter van 16.