Enschedese wethouder overleeft motie van wantrouwen

De Enschedese wethouder Van Houdt heeft nog genoeg steun in de gemeenteraad na het debat over de opvang van 37 psychische kwetsbaren in zorgcomplex de Broekheurnerborch in de wijk Wesselerbrink. Een motie van wantrouwen die tegen hem werd ingediend door Enschede Anders kon niet rekenen op een meerderheid van stemmen.

In de burgerzaal werd luid gejuicht bij het indienen van de motie, die wel gesteund werd door SP, PVV, DENK, Democratisch Platform en Groep Versteeg. Veel boze buurtbewoners waren naar het stadhuis gekomen om het debat bij te wonen.

"Enorm teleurgesteld," reageert een bewoner na het debat. "Maar we geven het niet op. Wij gaan hoe dan ook naar de bestuursrechter."

'Dit kan hier niet zo'

Een andere bewoner hoopt dat zorginstelling RIBW GO inziet dat het tussen de beoogde nieuwe bewoners en de buurt niet meer goed gaat komen. "Ik hoop op het gezonde verstand van die mensen. Dat ze denken: dit kan hier niet zo."

Wethouder Van Houdt had in het debat spijt betuigd over de gebrekkige communicatie over de plaatsing van de 24-uursvoorziening in een zorgcomplex voor ouderen. Hij was al in januari daarvan op de hoogte gesteld. "Maar ik heb verzuimd erop toe te zien dat in het stadsdeel en bij mijn ambtenaren de trein ging lopen. Dat is oprecht balen en dat spijt mij diep."

Een meerderheid van de gemeenteraad concludeerde dat hij niet bewust informatie heeft achtergehouden. De motie van Burgerbelangen die vroeg om optimale transparantie in het vervolg van het traject haalde het wel.