Snijders nieuwe burgemeester Zwolle: "Daar zal hij wel meer verdienen"

Henk Jan Meijer neemt na 19 jaar afscheid als burgemeester van Zwolle. Peter Snijders, op dit moment burgemeester van Hardenberg, krijgt per 1 september de ambtsketen van Zwolle omgehangen. De minister van Binnenlandse Zaken en de Koning moeten het besluit nog wel overnemen.

Kennen hem niet

De meeste Zwollenaren weten nog niet goed wat ze van de nieuwe burgemeester moeten verwachten, want ze kennen hem niet. "Maar het is in ieder geval een burgemeester, dan heeft die het kunstje geleerd", zegt een man tegen verslaggever Bart Kieft.

Een andere man is wat minder positief. "Ik ken hem niet, maar van Hardenberg word ik niet heel vrolijk. Het is geen vooruitstrevende stad."

Meer verdienen

Het nieuws is in Hardenberg nog niet het gesprek van de dag. "In Zwolle zal die wel meer kunnen verdienen" en "Politiek interesseert mij helemaal niets" zijn enkele reacties van mensen op straat. Maar in zijn algemeenheid vinden mensen dat Snijders het goed heeft gedaan en dat het jammer is dat hij vertrekt.

"Ik vond het een mooie burgemeester en een leuke man. Hij heeft veel gedaan voor Hardenberg. Zwolle heeft 'n goeie aan hem", vertelt een vrouw.

En een ander persoon zegt: "Ik vind het altijd zo mooi hoe hij de dodenherdenking doet, in gepaste sfeer. Ik denk dat Zwolle trots op hem moet zijn."