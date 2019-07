Expeditie Oost: Luttenbergse boeren pronken op boerenkalender

Luttenberg staat op z'n kop, want sinds deze week ligt de boerenkalender in de schappen bij de plaatselijke buurtsuper. De kalender bevat geen halfnaakte, gespierde boeren, maar noeste werkers die veel bijdragen aan het maatschappelijke leven in Luttenberg. Op deze manier worden zij in het zonnetje gezet.

De kalender is de officiële aftrap van het zomerfeest in Luttenberg. Deze staat midden augustus op het programma. Het idee is afkomstig van Stichting School- en Volksfeest. "Er is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven over het boerenleven, en met deze actie willen wij de boeren op een positieve manier in het zonnetje zetten!", zegt Veronie van de stichting.

Want het boerenleven van tegenwoordig is niet alleen maar kommer en kwel. "Als ik er geen vertrouwen in had, dan zou ik de boerderij van m'n vader ook niet overnemen", zegt de zelfverzekerde Wouter Reimert. Hij staat samen met zijn vader Wim in de boerenkalender. Hij afgebeeld als brandweerman, omdat hij daar als vrijwilliger actief is, en vader Wim staat afgebeeld in zijn fanfarepak, omdat muziek zijn hobby is.

"We moeten tegenwoordig met onze tijd meegaan als boer. Het ondernemerschap is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in ons beroep, maar dat is niet erg hoor. Het is juist leuk als je ziet dat iets nieuws lukt", zegt Wim.

We moesten in eerste instantie wel even wennen aan het idee dat we in deze kalender zouden komen te staan", zegt Wouter. Dat is inderdaad niet iets alledaags voor een boer. Hij ambieert dan ook geen carrièreswitch: Ik vermaak me prima hier op de boerderij, het was leuk om een keer met pa op de foto te gaan, maar ik sta toch liever bij de koeien in de wei."