FC Twente Vrouwen haalt Belgisch international Davinia Vanmechelen

Vanmechelen is blij met haar nieuwe club: "Ik heb goede verhalen gehoord over FC Twente Vrouwen. Het is een familieclub met een goed en hecht team, dat past bij mij als speelster. Tevens heeft FC Twente Vrouwen afgelopen seizoen het kampioenschap behaald, dat maakt deze stap extra mooi. Voor komend seizoen wil ik belangrijk zijn tijdens wedstrijden. Ik hoop hier plezier te gaan combineren met hard werken. Het zou mooi zijn als we met deze ploeg ver komen in de Champions League en hopelijk wederom het kampioenschap van de Eredivisie Vrouwen kunnen behalen."

Grootste Belgische talent

Technisch manager Rene Roord is te spreken over de nieuwste aanwinst: "Het is mooi dat we Davinia naar FC Twente hebben kunnen halen. Ze is het grootste Belgische talent op de velden, die een lastige periode heeft gehad bij Paris Saint Germain. Hopelijk komt ze bij ons weer helemaal tot bloei."