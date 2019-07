Voetbalvereniging Willemsoord krijgt sproeier voor de droge grasmat

De club plaatste maandagavond een bericht op Twitter met de foto's van de situatie van vorig jaar en nu. Met de tekst 'We zijn weer op weg naar een mooie steppe' probeerde Willemsoord de gemeente Steenwijkerland in beweging te krijgen.

'Savanne van Willemsoord'

In de zomer van 2018 was het veld van de club zo uitgedroogd dat er gekscherend foto's online verschenen van de 'savanne van Willemsoord', met daarop zebra's en een olifant. De gemeente sloeg uiteindelijk in augustus een waterbron en regelde een sproeier om het gras weer enigszins groen te krijgen. Ondanks de sproeier gooide het slechte speelveld de voorbereidingen van de vereniging flink in de war en werd er zelfs getraind in de achtertuin van de voorzitter.

De waterbron die vorig jaar is geslagen, is er nog steeds. De club heeft dit jaar alleen nog geen sproeier ter beschikking gekregen, maar de tweet van maandag heeft effect gehad. "We hebben inmiddels een bericht van de wethouder gekregen. Er wordt een sproeier geregeld", zegt voorzitter Marcel Kuiper van VV Willemsoord. "We hebben in augustus een toernooi met acht elftallen, dan willen we een goede grasmat hebben. We willen niet achter de feiten aanlopen net zoals vorig jaar."