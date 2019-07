Ruim drie jaar cel geëist tegen Enschedeër (19) voor overval op tankstation

"Meneer moet maar even op de blaren zitten en voelen dat dit soort gedrag niet gepikt wordt", dat zei de officier van justitie in Almelo voordat ze drie jaar en vier maanden celstraf eiste tegen een 19-jarige man uit Enschede. Hij zou in november vorig jaar samen met een 15-jarige vriend een tankstation aan de Hogelandsingel overvallen hebben.

De buit van de overval was 388 euro en veertig pakjes sigaretten. Een andere verdachte (15) werd nog geen dag na de overval opgepakt, nadat de politie beelden van de overval deelde op Facebook.

'Snel geld pakken'

De twee verdachten gingen "even snel geld pakken". De jongste had geld nodig voor een scooter die hij op het oog had. Dat werd duidelijk tijdens de strafzaak voor de rechtbank in Almelo.

Volgens de 19-jarige was het eerst de bedoeling om een snackbar vlakbij de woning van de 15-jarige te beroven. Er werd een ander plan bedacht toen de 15-jarige zei dat hij dat al eens had geprobeerd, maar dat het mislukte.

Toch afhaken

De 15-jarige bekende na zijn aanhouding al snel en wees de 19-jarige aan als het brein achter de overval. Die ontkent dat. Volgens hem gingen de twee wel samen naar het tankstation, maar besloot hij op het laatste moment dat hij er niets mee te maken wilde hebben en liep weg. Hij deelde na afloop wel mee in de buit.

Voor de overvallen medewerkster was de overval traumatiserend, ze werd stevig beetgepakt door een schreeuwende overvaller die vervolgens een vuurwapen tegen haar slaap zette. Achteraf bleek dat het ging om een nepwapen. "Maar voor die mevrouw was het een echt vuurwapen, zij wist niet dat het wapen dat ze tegen haar hoofd kreeg nep was", merkte een van de rechters op. De vrouw durfde daarna niet meer bij het tankstation te werken.

Jeugdstrafrecht

De advocate vroeg de rechters om rekening te houden met het feit dat de 19-jarige wegging op het moment dat het echt spannend werd. Ze vroeg de rechters ook rekening te houden met de jonge leeftijd van haar cliënt en het jeugdstrafrecht toe te passen.

De 19-jarige zou nog te jong zijn om opgesloten te worden in een gevangenis met oudere criminelen. Op dit moment zit de Enschedeër in voorarrest in een jeugdinrichting in Breda.

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.