Jonge kinderen leren in open water zwemmen in Oldenzaal

Het water is een stuk donkerder dan in een gewoon zwembad en het is ook kouder. Negen kinderen die net hun zwemdiploma hebben gehaald, kregen in Oldenzaal een open water clinic. "Veel kinderen gaan naar het Gardameer, of gaan zwemmen in open water zoals het Hulsbeek. Het is toch anders dan een zwembad en het is goed ze daarop voor te bereiden", zegt Shelly Jambor van Sportcentrum Vondersweijde in Oldenzaal.

Negen kinderen sprongen samen met hun ouders of opa's het water bij het Hulsbeek in. Ze leerden hoe het is om onder een vlot of een kano door te zwemmen in donker water. Ook moesten ze iemand redden uit het water.

'Alleen zwemles niet voldoende'

"Ik vind het echt leuk", vertelt Loïs, die zojuist haar opa heeft 'gered'. Of dat zwaar was? "Nee, viel wel mee. Het is vooral heel leuk."

Roy Nijmeijer doet met zijn zoon Scout mee aan de clinic. "We hebben vijvers bij ons en daar is al een keer een kleine in gegaan", vertelt Nijmeijer. "Scout vindt het heel spannend maar op deze manier leren ze het wel hoe het is om met kleren in dit soort water te gaan. Ik vind dat alleen zwemles daarvoor niet voldoende is."

'Koud na een uurtje'

Voor Sportcentrum Vondersweijde is het de eerste keer dat deze clinic wordt aangeboden. "Het is wat ons betreft voor herhaling vatbaar", zegt Shelly Jambor. "Ik zie dat de kinderen het heel leuk hebben. Ze krijgen het nu wel koud na een uurtje in het water, maar wat ons betreft is dit zeker voor herhaling vatbaar."

En kunnen de kinderen na deze clinic veilig naar het Gardameer? "Dat zeker", zegt Jambor volmondig.