Hier zijn de mensen in jouw gemeente aan overleden

Kanker is daarmee de meestvoorkomende doodsoorzaak in Overijssel, zoals dat ook landelijk het geval is. Opvallend is het hoge percentage niet-natuurlijke dood in Hellendoorn: 7,8 procent.

Hart- en vaatziekten is met dertig procent een belangrijke doodsoorzaak in Losser, ziekten van het ademhalingsstelsel is in Dinkelland met 13,6 procent een belangrijke doodsoorzaak.