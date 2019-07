Grootste banenkans in Overijssel: kies voor werk in de techniek of zorg

Een personeelstekort in de horeca. De zorg schreeuwt om gekwalificeerd personeel en ook callcenters en ict-bedrijven staan te springen om goede krachten. Wie in deze branches een baan zoekt, vindt in Overijssel snel werk. Voor administratief medewerkers zijn juist veel minder beschikbare vacatures. Dat zegt arbeidsmarktadviseur Saskia Grit van het UWV.

Elk kwartaal brengt het UWV de arbeidsmarktcijfers per regio in beeld. In het eerste kwartaal van 2019 blijft in de Overijsselse regio's de vraag het grootst naar personeel voor technische beroepen. Denk aan lassers, loodgieters, elektriciens en metaalbewerkers. "Die tekorten in de techniek zien we al jaren, ook toen het economisch minder ging", legt Grit uit.

'Gaat economisch veel beter'

"Er stromen wel jongeren door vanuit de technische opleidingen, maar het aantal is niet groot genoeg", zegt Grit. "Het gaat economisch veel beter, bedrijven produceren meer en hebben dus meer mensen nodig. Ook zien we dat mensen met technische opleidingen niet in de techniek werkzaam blijven, die moeten we juist zien te behouden."

In andere beroepen worden de tekorten nu ook steeds groter door de economische groei. "Beroepen veranderen ook heel snel, waardoor het belangrijk is te blijven scholen", aldus Grit. "Het onderwijs moet daarbij aansluiten. Hetzelfde is al jaren te zien bij ict-ers, waar ook al jaren een tekort aan personeel is. Als je daar een jaar uit bent, dan heb je al een grote achterstand."

'Schadelijk voor de economie'

Het UWV ziet ook toenemende tekorten in de zorg, bijvoorbeeld bij artsen en verpleegkundigen. "Het niet kunnen invullen van vacatures is schadelijk voor de economie. Bedrijven ervaren productiebelemmeringen. Ze krijgen grote orders, maar hebben niet voldoende personeel."

Is de oplossing dan omscholing? "We proberen samen met andere partijen ervoor te zorgen dat mensen de juiste keuzes maken. We zien dat in administratief werk door automatisering veel banen verloren gaan. Kijk naar het werk bij de banken. De meeste mensen doen hun bankzaken alleen nog maar via een app."

Kansrijkere beroepen

"Mensen in die branche willen we stimuleren om voor kansrijkere beroepen te gaan. Ook moeten werkzoekenden en werkgevers meer met elkaar in gesprek gaan. Veel mensen worden op basis van hun cv afgewezen, maar als ze tegenover elkaar zitten en elkaar recht in de ogen kijken, blijkt vaak dat er meer mogelijk is."