Tbs geëist tegen Almeloër die brandje stichtte in zorginstelling

Vormt een 33-jarige verwarde Almelose brandstichter werkelijk zo'n groot gevaar voor de samenleving dat hij tbs met dwangverpleging opgelegd moet krijgen? Of is hij voldoende geholpen met een verplichte opname in een psychiatrische kliniek voor maximaal een jaar. Deskundigen adviseren het laatste, maar de officier van justitie denkt dat er veel meer tijd nodig is om te voorkomen dat de maatschappij gevaar loopt. Ze wil dan ook dat de man ter beschikking gesteld wordt.

De Almeloër zou eind maart dit jaar brand hebben gesticht op zijn kamer bij een zorginstelling aan de Wondedwarsweg in Almelo. Er raakte niemand gewond, omdat het brandalarm afging en medewerkers op tijd ingrepen.



Meteen na zijn aanhouding bekende de 33-jarige dat hij een theedoek had aangestoken en van zich af had gegooid. Voor de rechtbank in Almelo herhaalde de man dat ook. "Ik werd bedreigd met brandstichting. Toen heb ik zelf een doekje in brand gestoken, maar dit meteen uitgemaakt", vertelde hij de rechters. "En omdat ik boos in mijn hoofd was, ben ik weggegaan. Ik wilde geen brand stichten, maar ik was een beetje het bewustzijn bij mezelf kwijtgeraakt."

Ernstige psychose

Deskundigen die de man onderzochten denken dat de man in een ernstige psychose zat. Zij denken dat de bedreigingen voornamelijk in zijn hoofd zaten, maar voor de Almeloër waren ze werkelijkheid. Dat bleek uit het feit dat hij de meubels van zijn kamer opgestapeld had voor de ramen. "Omdat ik bang was dat er kogels door de ramen zouden vliegen." Ook had de man de muren volgetekend met kruizen. "Elke punt stond voor een andere geloofsovertuiging."

De 33-jarige, die nu ruim honderd dagen gevangen zit op een speciale afdeling van de gevangenis in Scheveningen, wil niet meewerken aan behandeling. Hij denkt dat hij dat niet nodig heeft en wil het liefst zo snel mogelijk zijn vrijheid terug.

Over twee weken hoort hij wat de rechtbank van zijn zaak vindt.