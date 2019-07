Deventenaren veroordeeld voor gewelddadige computerdiefstal

Twee jonge Deventenaren zijn veroordeeld voor een gewelddadige diefstal van speciale computerapparatuur. Augustus vorig jaar maakten ze op een parkeerplaats in de buurt van Deventer een man vier zogenoemde mining-computers afhandig. Dat gebeurde onder bedreiging van een pistool. Het slachtoffer werd na de overval opgesloten in zijn eigen busje.

Eén van de twee 20-jarige Deventenaren is veroordeeld volgens het jeugdrecht. Uit psychisch onderzoek is gebleken dat hij nog niet handelt naar zijn kalenderleeftijd. Hem is 133 dagen jeugddetentie opgelegd.

Zijn even oude partner in crime is 16 maanden cel opgelegd. Hij was degene die het pistool op het hoofd van het slachtoffer heeft gezet en intimiderend handelde, aldus de rechtbank. Beide veroordeelden moeten het slachtoffer ook negenduizend euro betalen. De straffen vallen iets lager uit dan de eis van justitie.

Gelokt en opgesloten

Het slachtoffer dacht via Marktplaats zijn speciale computers te verkopen. Het duo lokte de man op een laat tijdstip naar een afgelegen plek en het slachtoffer moest samen met de mannen de computers overladen in de auto van de daders. Daarna bedreigden zij hem met een vuurwapen en dwongen de man zijn sleutels en telefoon af te geven. Vervolgens sloten de mannen het slachtoffer op in zijn bus.

"Ik schiet je door je kop!"

"Ik zag de dood voor ogen", zei het slachtoffer op de rechtszitting. "Ik was bang dat ze me zouden doodschieten, omdat ik had gezien hoe ze eruit zagen. Op je knieën!", schreeuwden ze. "Ik schiet je door de kop!" De computerbouwer deed wat hem gevraagd werd. "Wij hebben niets te verliezen, jij wel. Jij hebt kinderen. Geef me je autosleutels!"

Mining

De overvallers zijn er vandoor gegaan met zijn speciale apparatuur. Het zijn sterke computers die moeilijke rekensommen oplossen. Als 'beloning' komt er dan (een deel van) een cryptomunt vrij, een digitaal betaalmiddel. De vier mining-computers van het slachtoffer waren 16.000 euro waard.