OM eist 5 jaar cel tegen vermeende plofkraker Deventer

Tegen een 24- jarige Deventenaar is vijf jaar gevangenisstraf geëist voor vermeende betrokkenheid bij een plofkraak in Schalkhaar oktober vorig jaar. De man werd op de ochtend na de plofkraak aangetroffen in Park Braband, dichtbij de plaats delict. De politie kamde op dat moment de wijk uit. De nacht ervoor was er ook al een plofkraak gepleegd in de nabij gelegen Deventer wijk Keizerslanden en de politie stond op scherp.

De Deventenaar zelf ontkent betrokken te zijn bij de plofkraak in Schalkhaar. Hij werd aangesproken door agenten die op zoek waren naar een verdachte met een Moluks uiterlijk. De jongeman, van Molukse komaf, zegt zelf dat hij er aan het joggen was. Hij had bloed op zijn kleding, maar hij zegt dat 'ie tijdens het lopen een klein wondje op zijn hand had gekregen bij een val. Op zijn hand zat inderdaad een kras. Volgens het OM is dit hoogst onwaarschijnlijk dat hij de wond heeft opgelopen bij een val in het bos.

Zweet

Justitie vindt het verder raar dat hij in een shirtje en opgetrokken trainingsbroek rondliep. "Het was toen best fris namelijk en u liep niet erg hard." De verdachte zegt dat hij ongeveer anderhalf uur over een kilometer of drie had gedaan. "De verdachte zweette dan ook niet erg toen hij door agenten werd gezien. Des te vreemder is het dat hij een handdoek bij zich had, naar eigen zeggen omdat 'ie altijd zweet als een otter." Ook vindt het OM het vreemd dat de verdachte was gaan hardlopen in een donker bos, 's ochtends vroeg.

Ontmaskerd

Omdat een agente één van de plofkrakers kort na de ontploffing letterlijk had ontmaskerd, zocht de politie gericht naar iemand met hetzelfde uiterlijk. Ze had een bivakmuts afgetrokken en één van de plofkrakers in het gezicht gekeken. Agenten zochten een lichtgetinte man. Maar toen de opgepakte Deventenaar eenmaal op het bureau was, zei de agente: "Dit is niet de goede persoon."

DNA

Daarnaast komt het grootste deel van het dna dat in de bivakmuts is aangetroffen niet overeen met de Deventenaar. Wie de donor daarvan wel is, blijft vooralsnog onbekend. Er zijn wel kleinere sporen in de muts aangetroffen die mogelijk aan de jonge Deventenaar gelinkt kunnen worden. "Ja, ik draag wel eens van die mutsen in videoclips. Die mutsen doen we daarna dan weer in een zak om bij een volgens video-opname te gebruiken."

Ook toonde de verdachte geen schrammen of blauwe plekken op zijn benen, armen of rug, terwijl de plofkrakers op hun vlucht een enorme schuiver hebben gemaakt met hun scooter. Ze botsten aan het eind van een doodlopende weg op een geparkeerde auto. Op die plek werd de bivakmuts ook afgetrokken door de agente.

Schoenen

Volgens justitie is er wel degelijk nog extra bewijs. Zo zouden de schoenen van de verdachte overeenkomen met schoenen die op camerabeelden van de bank zijn te zien.

De Rabobank Salland, waarvan de ontplofte pinautomaat was, heeft een vordering ingediend van 35.000 euro aan herstelde schade.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.