Pieter Langedijk ontbreekt op foto GA Eagles: "Hij komt niet in onze plannen voor"

Technisch manager Paul Bosvelt laat desgevraagd weten dat Langedijk niet in de plannen van de club voorkomt. Hij is dan ook vrij om te onderhandelen met andere clubs. Go Ahead zal dan meewerken aan een vertrek en hoeft dus niets te verdienen aan een transfer. Hij heeft nog een contract voor een jaar in Deventer.

Langedijk speelde twee seizoenen in Deventer. In zijn eerste jaar was hij een vaste waarde en kwam hij tot 34 duels en 5 treffers. Vorig jaar moest hij het vooral met invalbeurten doen. In 19 duels wist hij één keer te scoren in de competitie.