Brandharen van eikenprocessierups brengen oogst van gewassen in gevaar

Volgens directeur Bastiaan Meerburg kunnen brandharen tussen de gewassen komen op het moment dat er geoogst wordt. "De haartjes kunnen problemen veroorzaken voor de volksgezondheid en de diergezondheid. Bij het oogstproces loopt de boer zelf een risico. Ook de burger kan in contact komen met de brandharen via dat voedsel. Dat is dus een risico."

20 meter is een schatting

"Bij veehouders adviseren wij al om de dieren niet onder de bomen met de rups te laten lopen. De kleine brandharen kunnen honderden meters door de lucht vliegen en overal terechtkomen", aldus Meerburg. Waarom luidt er in het advies een grens van twintig meter? "Dat is een willekeurige grens, het is een inschatting. Het is een advies en boeren mogen zelf bepalen of ze gewassen oogsten binnen die grens", zegt Meerburg.

Oplossing voor de boer

"Er is nog geen structurele oplossing. Het is dit jaar een extreem jaar voor de eikenprocessierups. Daarom hebben wij nu een kennisplatform opgericht. Op die manier willen we met alle partijen samenwerken om de problematiek die we dit jaar hebben, volgend jaar te voorkomen."

"Op dit moment worden de cocons gevormd. Medio juli tot eind augustus gaan de vlinders vliegen. Zij leggen nieuwe eitjes en daar komen volgend jaar april weer nieuwe rupsen uit. Maar dan is het nog niet klaar, want de lege nesten blijven in de boom hangen. Daar kunnen nog tienduizenden haartjes inzitten en die kunnen ook weer op de grond belanden. De overlast die we nu zien zal afnemen, maar de problemen gaan niet helemaal verdwijnen."

Wat moet je doen als je in aanraking komt met de eikenprocessierups?