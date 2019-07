Hengeloos bedrijf moet raketonderdelen direct aan Airbus teruggeven

Het Hengelose PM Aerotec en haar moederbedrijf PM (Precisie Metaal) in Dedemsvaart moeten per direct raketonderdelen terugleveren aan luchtvaartconcern Airbus. Dat heeft de Almelose rechtbank vanmiddag bepaald.

Vliegtuig- en raketbouwer Airbus vecht een ruzie uit met een dochterbedrijf van PM, PM Spacetec, over meerkosten van een project. Airbus weigert zo'n zes ton extra te betalen omdat er een vaste prijs van 930 duizend euro is afgesproken om de motorophanging van de raket te maken.



Airbus bouwt de Ariane 6-raket die medio volgend jaar de lucht in moet. Een prestigieus project voor zestig miljoen. Een dusdanig krap budget dat vaste prijzen zijn afgesproken.



'budget te krap'

PM Spacetec liet een deel van het werk verrichten door zusterbedrijf PM Aerotec in Hengelo en moederbedrijf PM in Dedemsvaart. Die stuurden rekeningen naar Spacetec, veel meer dus dan de vaste prijs die was afgesproken. Maar omdat Airbus die extra kosten niet aan Spacetec wilde betalen, kon Spacetec die ook niet betalen aan het moeder- en zusterbedrijf.

Dus beriepen PM en PM Aerotec zich wel op hun retentierecht en namen ze de raketonderdelen in beslag. Een soort 'chantage' om hun rekening betaald te krijgen.

Geen 'retentierecht' voor PM

Daar ging de Almelose rechtbank niet mee akkoord. Weliswaar hebben bedrijven een wettelijk 'retentierecht', maar de opdrachtnemer Spacetec had hier uitdrukkelijk vanaf gezien. De rechtbank vindt dat dat nu ook geldt voor de zuster- en moederbedrijven, omdat die precies weten hoe de vork in de steel zit bij het contract.



Daarnaast is het belang voor Airbus reusachtig. Medio volgend jaar moet er een raket van zestig miljoen euro de lucht in. Dus moeten PM en haar dochterbedrijven per direct alles teruggeven.



Dwangsom

PM zal haast maken met het teruggeven van de onderdelen; de dwangsom is vijftigduizend euro per dag met een maximum van vijf miljoen euro.

Airbus krijgt z'n onderdelen dus terug. De werkelijke ruzie - over het meerwerk en de meerkosten - wordt uitgevochten voor het ICC in Den Haag. Dat is de 'International Chamber of Commerce', een arbitrage-instituut voor bedrijven.