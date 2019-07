Katholiek en openbaar onderwijs in Hengelo schuift ineen door krimp

De afgelopen jaren sloten in Hengelo al 10 locaties van de 39. Het leerlingaantal daalde van bijna 6800 in 2011 naar 6450 in 2018, een daling van zo'n 5 procent. De komende jaren gaat die daling doorzetten, met ruim 14 procent naar een slordige 5.500 leerlingen in 2025. De ineenschuiving tussen Primato en de Schaepmanstichting gaat in het schooljaar 2020/2021 in. In november wordt verder gepraat over de gevolgen.

Ouders

Dat een sluiting van scholen daardoor niet uitgesloten kan worden, erkent wethouder Claudio Bruggink. Toch heeft hij nog geen idee van hoe dat er uitziet: "Dat heeft ook te maken met de kwaliteit van schoolgebouwen, waar investeer je nog wel in en waar niet? In elk geval wordt er ruim voordat het zo is, duidelijk gecommuniceerd met ouders."

Bij de organisatie voor openbaar onderwijs, Primato, was de daling van het aantal leerlingen de afgelopen jaren het grootst. In 2004 had Primato nog ruim 2000 leerlingen, nu zijn dat er nog zo'n 1300. Dat betekent veel ruimte op school, maar uiteindelijk is dat niet betaalbaar, zegt bestuurder Arno Lentfert: "Iedere vierkante meter moet betaald worden, de ketel stookt, het onderhoud. Reken maar zo'n 40 tot 60 euro per vierkante meter. En als de baten dan dalen, heb je een probleem."

Kosten schoolgebouw

Scholen worden betaald per leerling, grofweg zo'n 5.500 euro. Op een gegeven moment wordt het onderhoud van het schoolgebouw en de personeelskosten onbetaalbaar. Door beide basisschoolorganisaties bij elkaar te voegen, denkt wethouder Bruggink dat de kosten daardoor beter te hanteren zijn. Dat het betekent dat er zelfs scholen ontstaan met zowel een openbare als een katholieke signatuur, is zelfs mogelijk: "We zien dat ook al in andere plaatsen. En iemand zei ooit: er bestaat niet zoiets als katholiek rekenen, of openbaar rekenen, veel is ook hetzelfde."