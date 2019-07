Go Ahead Eagles maakt er na achterstand vijf tegen Voorwaarts Twello

Nicolas Abdat in actie tegen Voorwaarts Twello (Foto: Erik Pasman)

Go Ahead Eagles heeft het oefenduel bij Voorwaarts Twello, dat promoveerde naar de 1e klasse, gewonnen. Na een zwak begin, waarin de ploeg van trainer Jack de Gier, op achterstand kwam, werd het 1-5.

Go Ahead begon met enkele basisspelers van vorig jaar, enkele nieuwkomers en wat jonge spelers. Opnieuw was er een basisplaats voor Rashaan Fernandes, van wie de proefperiode is verlengd.

Het was Voorwaarts Twello dat na een kwartier verrassend op voorsprong kwam. Marcus van Geelen zette de ploeg op 1-0. Na een klein half uur moest Wout Droste met een hoofdblessure naar de kant en werd vervangen door Sam Beukema. Een kleine tien minuten later bracht Richard van der Venne de gelijkmaker op het bord. Die 1-1 was ook de ruststand.

Na de pauze bracht het duo dat op proef is Go Ahead voor het eerst op voorsprong. Adrian Edqvist vond Antoine Rabillard en die maakte de 1-2. Een kwartier voor het einde maakte Martijn Berden de 1-3. Beide spelers maakten daarna ook nog hun tweede en daardoor werd het 1-5 in Twello.

Programma

Vrijdag is de volgende oefenwedstrijd van Go Ahead. Het speelt dan in Heeten tegen het Sallands streekteam. Bekijk hier de volledige voorbereiding van de Deventer ploeg.