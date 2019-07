Cast theatervoorstelling Vak Oud feestelijk bekendgemaakt

De cast van Vak Oud werd dinsdag bekendgemaakt in het Wilminktheater in Enschede. Louis Vehof, Gerard Beuvink, Marcel Garritsen, Rudolf Brand, Miny van den Brink en Herman Klompenmaker spelen de hoofdrollen in het nieuwe theaterstuk voor ouderen, dóór ouderen. Een ode aan de zilveren generatie.

"Ja, ik was erg verrast en toch ook wel blij", zegt Vehof nadat de taart werd aangesneden. "Het is altijd even afwachten of je een rol krijgt en wat voor rol dat dan is." Uiteindelijk kreeg hij de rol van Gerrit. "Gerrit is een rustig figuur. Hij zegt niet zoveel, maar hij zegt wel op het juiste moment de juiste dingen."

Echtheid

Er kwamen veel auditanten, met én zonder toneelervaring, op de open audities af. Maar er was iets waar regisseur Laurens ten Den specifiek op lette. "Echtheid", zegt hij stellig. "Ik zoek voor dit stuk niet zozeer mensen die een rol spelen, maar mensen die juist in de rol zichzelf zijn."

"We hebben vandaag voor het eerst kennis gemaakt als cast en vanaf het begin was er meteen een klik", zegt Vehof. Alleen Klompenmaker kon niet bij de cast-bekendmaking zijn, hij was op vakantie.

Ten Den bevestigt de chemie tussen de hoofdrolspelers. "Bij de audities dachten we al 'als we deze mensen bij elkaar zetten, dan hebben we een goede groep met goede dynamiek en goede energie.'"

Juist die energie is belangrijk voor Vak Oud. Ten Den noemt het niet voor niets 'een energiek theaterstuk'. "Het gaat niet over krakkemikkig zijn, het gaat over leven."

Open podium

Stichting FC Twente, scoren in de wijk en Muziekcentrum Enschede zijn nog op zoek naar 65-plussers die een klein rolletje in deze theaterproductie willen. Het gaat om het tweede, feestelijke deel van de voorstelling. Verschillende acts zijn welkom. Van muziek tot dans en van zang tot poëzie.

Klik hier voor alle informatie. Opgeven kan t/m 9 juli door een mail te sturen naar redactie@wilminktheater.nl