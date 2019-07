Leerkrachten Bataafs Lyceum Hengelo maken examenclip: New Kids on the Block

"Elk jaar proberen wij als band wat speciaals te doen", zegt lid van de band Bart Smies. "We hebben geen idee hoe de leerlingen gaan reageren, maar we hopen dat ze het waarderen. We doen het uit een goed hart om de diploma-uitreiking wat op te fleuren."

Vorig jaar

Dit is het vijfde jaar dat de band een speciale videoclip maakt. "Vijf jaar geleden begonnen we met de Beasty Boys met You Gotta Fight for your Right to Party. En vanaf daar hebben we veel nummers gedaan met gitaren. Vorig jaar deden we Motörhead en we kregen zelfs een like van de officiële fanclub. Dat konden we dit jaar niet toppen, dus we besloten in het diepe te springen met dj Paul Elstak."

Kijk hieronder de videoclip: