Lossenaar staat opnieuw voor de rechter voor stalking van ex-partner

Een 52-jarige man uit Losser zat recent nog een half jaar in de gevangenis vanwege het stalken van een ex-partner. Dinsdag stond hij opnieuw voor de rechter, verdacht van het lastigvallen van een andere ex, een vrouw uit Alkmaar. De officier van justitie wil de man opnieuw achter de tralies en eist een jaar cel waarvan een half jaar voorwaardelijk.

Ook zou de man, die inmiddels drie keer eerder veroordeeld werd voor stalking, een verbod opgelegd moeten worden waardoor hij vijf jaar lang niet in Alkmaar mag komen. Ook zouden zijn beweging een jaar lang in de gaten gehouden moeten worden met een enkelbandje.



De geboren Irakees leerde zijn laatste ex kennen via Facebook. Op dat moment verbleef de uit Syrië gevluchte vrouw in Turkije. De twee kregen een kind en de vrouw kwam in Nederland wonen.

Contactverbod

De relatie liep uiteindelijk spaak. Volgens de man omdat de vrouw zomaar verdween, maar kort daarna legde een rechter de man een contactverbod op. In juli vorig jaar werd een tweede contactverbod opgelegd waarbij elke overtreding bestraft werd met een paar dagen opsluiting.



Volgens de officier van justitie trok de 52-jarige zich, voor de zoveelste keer, niets aan van de contactverboden. Tussen begin juli en eind januari van dit jaar werd ze honderden keren lastiggevallen door de Lossenaar.

Meerdere telefoons

Onderzoek van specialisten bracht aan het licht dat de analfabete man met meerdere telefoons belde en spraakberichten en video's stuurde. Ook zou hij de vrouw thuis en bij de school van hun kind hebben opgezocht.

Politiemensen zagen eind vorig jaar dat de 52-jarige probeerde de auto van zijn ex tot stoppen te dwingen op een parkeerterrein in Alkmaar. Ze waren te hulp geschoten na een paniektelefoontje van de vrouw. De man ontkent niet dat hij meerdere telefoontjes pleegde, maar zegt dat hij probeerde om contact te zoeken met zijn kind. Hij ontkent dat hij de vrouw opzocht of probeerde klem te rijden.

'In een hel geleefd'

"Mevrouw heeft jarenlang in een hel geleefd", aldus de officier van justitie. "Ze werd bijna dagelijks met u geconfronteerd. Via de telefoon met hele nare berichten, maar ook fysiek terwijl u donders goed wist dat u geen contact met haar mocht hebben."

Bij het Openbaar Ministerie schrok men toen het gerechtshof in Arnhem onlangs de voorlopige hechtenis van de 52-jarige schorste waardoor hij op vrije voeten kwam. Volgens de reclassering zijn er nog mogelijkheden om de man te behandelen. De officier van justitie gaf aan dat ze daar, met in het achterhoofd de vele veroordelingen van de man wegens stalking van ex-partners, grote twijfels bij heeft.

Ze waarschuwde de man dat het OM hem nauwlettend in de gaten houdt en klaar staat om hem aan te houden zodra hij weer contact zoekt met de Alkmaarse.

De rechter doet over twee weken uitspraak.