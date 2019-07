Wat moet er toch gebeuren met het verouderde winkelcentrum De Gors in Almelo?

Al in 1994 werd er al gepraat over een verbouwing van De Gors in de Almelose wijk Windmolenbroek. Maar na 25 jaar is er nauwelijks iets aan het verouderde winkelcentrum veranderd. De Almelose gemeenteraad kreeg dinsdagavond wederom een plan voorgeschoteld om het winkelgebied nieuw leven in te blazen.

Met een Aldi erbij moet het weer helemaal goed komen, denken de winkeliers. "Een haltermodel heet dat. Met de Albert Heijn heb je dan twee gelijkwaardige winkels. Een discount- en een kwaliteitssupermarkt," legt Klaas Sanders uit. Hij is niet alleen eigenaar van de Albert Heijn, maar ook de voorzitter van de vereniging van eigenaren van het winkelcentrum.

Verouderd

Het winkelcentrum is gebouwd in de tijd dat 'bloemkolenwijken' in de mode waren. De winkelcentra werden naar binnen gekeerd, zodat de winkeliers op elkaar uit keken. "Dat vonden we destijds gezellig." zegt Remko Klomp, adviseur van projectontwikkelaar Akor uit Rijssen, die de plannen wil gaan uitvoeren. "Het probleem met dit soort bouw is dat je meteen heel rigoureus moet ingrijpen als je wilt uitbreiden"

"Al in 1994 zijn er plannen geweest om het winkelcentrum aan te pakken" zegt Klomp. "Maar omdat de politiek iedere keer een ander plan had met het gebied is het er nooit van gekomen. De ene keer moest eerst verplaatst worden, dan moest het binnenstebuiten worden gebouwd, dan waren de plannen te duur..."

Grootste wijk

Het gevolg is dat de winkeliers al die tijd niets in de winkels durfden te investeren en de grootste wijk van Almelo nog altijd met een verouderd en klein winkelcentrum zit.

"Ik vind het schandalig" zegt een buurtbewoner. Een andere voorbijganger zegt dat ze liever naar het Vincent van Goghplein gaat. "Het aanbod is daar gevarieerder."

Handtekeningen

Volgens de winkeliers is het nu vijf voor 12. Met andere woorden: er moet actie ondernomen worden, anders gaan het winkelcentrum ten onder. In alle winkels kwamen lijsten te liggen met de kop 'Het duurt te lang'. Daar konden buurtbewoners hun handtekening zetten als steunbetuiging voor een vernieuwd winkelcentrum. Meer dan 3300 handtekeningen werden zo opgehaald.

Wethouder Van Rees nam de handtekeningen dinsdagavond in ontvangst. "Het betekent veel. Het is duidelijk dat de mensen in de buurt gewoon een volwaardig winkelcentrum willen hebben."

Steun

Het plan van de winkeliers heeft dan ook de steun van wethouder Van Rees. Ook de eerste reacties uit de gemeenteraad zijn positief. De enige zorgen gaan over een deel van het naastgelegen park dat opgeofferd moet worden voor de bouw van de nieuwe supermarkt.

Met een groen oplopende helling tegen achterkant van de supermarkt, moet voorkomen worden dat vanuit het park tegen een lelijke achtergevel gekeken gaat worden. "Hoe dat precies eruit moet gaan zien, gaan we verder uitwerken" zegt Van Rees. Hij hoopt meer gedetailleerde plannen snel klaar te hebben om te presenteren aan de buurt en gemeenteraad.