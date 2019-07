Natuurmonumenten gaat minder bomen kappen op Sallandse Heuvelrug

Natuurmonumenten besloot in april tijdelijk te stoppen met iedere vorm van bomenkap en de voorbereiding daarvan, vanwege de maatschappelijke discussie over het kappen van bomen. De natuurorganisatie ging vervolgens bij haar achterban te rade over de omgang met bos en bomen. De conclusie is nu dat het anders moet.

"Over elke boom die er in Nederland staat, worden wel zorgen geuit", zo omschrijft Jos Schouten van Natuurmonumenten en boswachter op de Sallandse Heuvelrug het landelijke sentiment dat heerst. Die zorgen werden groter naarmate het Klimaatakkoord in beeld kwam. "Daarin staat bijvoorbeeld dat er voor meer bos gezorgd moet worden. Als er dan bomen gekapt worden, zorgt dat voor een scheef beeld."



Heide en akker verbinden

Een van de grote projecten die Natuurmonumenten nog had lopen, was de bomenkap op de Sallandse Heuvelrug. Er zou dertig hectare bos worden gekapt, om heidegebieden en akkers met elkaar te verbinden. Daardoor kunnen kuikens die geboren worden het voedsel vinden in de dan aangrenzende akkers.

"We hebben nu een ingewikkelde opdracht gekregen van onze leden", zegt Schouten. "Aan de ene kant willen de leden veel meer bos, maar moeten ook open landschappen behouden blijven en versterkt worden." Dat betekent dat voor het aanplanten van meer bosgebieden buiten de bestaande natuurgebieden gekeken moet worden.

"Een deel van de Sallandse Heuvelrug is in beheer van Staatsbosbeheer. Met hen moeten we nu gaan kijken hoe we een nieuw plan voor versterking van het natuurgebied kunnen gaan vormen." Helemaal geen bomen meer kappen, is geen optie, zegt Schouten. "Dat moet wel gebeuren om de open landschappen met elkaar te kunnen verbinden. Maar we moeten nu kritisch kijken naar hoe dat anders kan en hoe we het bedacht hadden."