HoogOverijssel blij met nieuw uitstel van opening Lelystad Airport: "Heerlijk geslapen"

In een brief aan de Tweede Kamer schreef Van Nieuwenhuizen gisteren dat de opening van Lelystad Airport in april 2020 niet langer haalbaar is. Reden is de uitspraak van de Raad van State over de aanpak van de uitstoot van stikstof én de Europese Commissie, die het 'verhuisplan' van vluchten naar Lelystad nog niet heeft goedgekeurd.

Volgens Van Nieuwenhuizen is er gekeken naar oplossingen, maar zijn die niet klaar voor de geplande openingsdatum van de luchthaven. "Er ligt zoveel op het bordje van de minister wat ze niet zomaar weg kan werken", beaamt ook Verweij. Een zege voor HoogOverijssel en alle andere betrokken actiegroepen, die al jaren strijden tegen de opening van het vliegveld.

Toezeggingen

Maar uitstel betekent niet per se afstel, weet ook Verweij. "Het is voor de minister een prestigekwestie geworden. Er zijn in een ver verleden al zo veel toezeggingen gedaan aan verschillende partijen, dus Lelystad Airport móét er komen. Dat besluit wordt niet zomaar van de hand geschoven."

Daarnaast wordt de minister gesteund door haar eigen partij, de VVD. "Ze heeft niet voor niets de opdracht gekregen om een akkoord te bereiken over Lelystad Airport, nadat Sharon Dijksma daarin niet slaagde." Maar nu heeft de tijd haar ingehaald, oordeelt Verweij. "Er is inmiddels ook een aantal andere coalitiepartijen die zeggen dat het echt anders moet, vooraleer Lelystad open kan."