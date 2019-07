Waterschap gaat extra water inzetten om aan toenemende watervraag te voldoen

Door het warme droge weer en het uitblijven van regen ziet het waterschap de grondwaterstanden in een groter gebied verder zakken. "Zo hier en daar is het gezakt tot een niveau vergelijkbaar met vorig jaar in dezelfde periode", omschrijft het waterschap de droogte.

Vooral op de hoge gronden, zoals de Sallandse Heuvelrug en het Drents Plateau, zijn de grondwaterstanden erg laag voor de tijd van het jaar. In de poldergebieden en de zone langs de IJssel liggen de grondwaterstanden rond het gemiddelde voor deze periode.



Neerslagtekort

In de afgelopen twee weken is er in het werkgebied van WDODelta vrijwel geen neerslag gevallen. Het landelijk gemiddelde neerslagtekort bedraagt momenteel 119 millimeter.

Dit is minder dan in dezelfde periode vorig jaar, toen er een landelijk neerslagtekort van 160 millimeter was. Maar het huidige neerslagtekort is ongeveer 25 millimeter hoger dan in een gemiddeld jaar. Zonder regenval zal die droogte verder toenemen. Voor de komende tijd wordt er zonnig zomerweer zonder neerslag verwacht.