Verklaring minister van Defensie Bijleveld cruciaal in faillissement Oad

De rechtbank in Utrecht wil meer onderzoek naar de verklaring van oud-Commissaris van de Koning Ank Bijleveld. Dat heeft de rechtbank in Utrecht geoordeeld in een rechtszaak die was aangespannen door de familie ter Haar, de toenmalige eigenaren van de reisorganisatie Oad uit Holten.

De uitspraak is een opmerkelijke. De rechtbank wil dus aanvullend onderzoek naar de verklaring van Ank Bijleveld, toentertijd Commissaris van de Koning. In de rechtszaak kwam een verklaring op tafel waaruit blijkt dat zij kort voor het faillissement, vrijdag 20 september, een topman van de Rabobank vroeg of Oad tijd zou krijgen om te overleven.

Volgens haar heeft ze de toezegging gekregen, zo blijkt uit de verklaring. Maar de rechtbank wil nu weten hoe lang die uitspraak geldig was. Alleen dat bewuste weekend, of de periode dat er een 'deal' met 'Twentse Investeerders' moest worden afgerond.

'Twentse Investeerders' stonden klaar volgens Oad

Al vanaf 25 september 2013, de dag dat het faillissement werd uitgesproken, vond directeur Julius ter Haar dat de Rabobank hen niet de tijd heeft gegeven het reddingsplan, dat klaar lag, uit te voeren. Na maanden van zoeken naar mogelijke oplossingen stond er volgens hem op de valreep een groep 'Twentse investeerders' klaar, waaronder Hennie ten Hag, Rein Sanders en Hein Trebbe, om geld in het noodlijdende Oad te steken. Er waren nog twee weken nodig om het reddingsplan te 'finetunen'.

Zelf faillissement aangevraagd, Rabo verbaasd

Iets anders dat de rechtbank helder wil hebben door getuigenverklaringen is het laatste telefoontje. Julius ter Haar vertelde in de zitting dat hij 24 september in de middag de Rabobank belde en om uitstel vroeg. Die werd hem niet gegeven, zo vertelde hij.

Hij vroeg daarop het faillissement aan.

Maar de betrokken Rabobankmedewerkers verklaarden tijdens de rechtszaak dat het moment van faillissement voor hen als 'donderslag bij heldere hemel' kwam. Zij hadden nooit een telefoontje gehad, zo zeiden ze. De rechter wil nu weten of er nu wel of geen telefoongesprek is geweest.