In Twente per direct onttrekkingsverbod voor water uit vijvers in bebouwde kom

Waterschap Vechtstromen heeft per direct een onttrekkingsverbod ingesteld voor water uit vijvers in de bebouwde kom. Omdat grote tankwagens water uit de vijvers halen, is er kans op massale vissterfte.

Vooral in Twente is een watertekort. Daarom mag er geen oppervlaktewater worden onttrokken. Daarom wordt er soms uitgeweken naar vijvers binnen de bebouwde kom, meestal met grote tankauto's. Hierdoor daalt het waterpeil in die vijver, neemt de waterkwaliteit af en stijgt het risico op massale vissterfte.

Bij vijvers zijn vaak geen stuwen, wat het lastig maakt om op basis van de Beregeningsregeling te controleren. 'Vandaar dat we voor de vijvers in stedelijk gebied in ons beheergebied per direct een onttrekkingsverbod hebben ingesteld', laat het waterschap weten.

Waterkwaliteit

De hoeveelheid water en zuurstof in een vijver is van groot belang voor vissen, andere waterorganismen en de waterkwaliteit. Onder invloed van oplopende watertemperaturen, is het zuurstofgehalte de afgelopen tijd afgenomen. Wanneer er dan ook nog water wordt onttrokken, is er nog minder zuurstof aanwezig.



Bovendien warmt het resterende water in de vijver dan nóg sneller op. De onttrekking kan daarmee uiteindelijk vissterfte, blauwalg en botulisme tot gevolg hebben. Met het onttrekkingsverbod zorgen we voor voldoende water en dragen we bij aan de waterkwaliteit.



De medewerkers van het waterschap zien streng toe op het naleven van het onttrekkingsverbod.