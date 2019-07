Gemeente Twenterand heeft dwangsom aan Foto Konijnenberg terecht opgelegd

Foto Konijnenberg heeft terecht een dwangsom van 33.000 euro opgelegd gekregen door de gemeente Twenterand. Dat besliste de Raad van State vandaag in een hoger beroep. De fotospeciaalzaak, voorheen gevestigd in Den Ham, hoeft de dwangsom echter niet meer te betalen.

De fotospeciaalzaak had in Den Ham een belevingscentrum waar fotografen nieuwe apparatuur konden testen en eventueel ook kopen, maar detailhandel is volgens provinciale regels verboden op bedrijventerreinen. En dus moest het centrum gesloten worden.

Een dwangsom van 33.000 euro was het gevolg, omdat er meerdere keren werd geconstateerd dat er werd verkocht aan particulieren. Ondanks dat Konijnenberg intussen verhuisde naar Almelo, hield de fotozaak een hoger beroep bij de Raad aan.

Gesloten

De reden daarvoor is onduidelijk, want angst voor de dwangsom hoeft Konijnenberg namelijk niet meer te hebben. Die wordt alleen omgezet in een boete als het bedrijf doorgaat met de verkoop van fotospullen aan particulieren op het bedrijventerrein in Den Ham. Maar het pand daar is gesloten.



Mogelijk hield de fotozaak een schadeclaim achter de hand, in het geval dat de Raad zou besluiten dat de dwangsom onterecht was opgelegd. Maar volgens de Raad is die terecht opgelegd en maakt een schadeclaim bij de gemeente dus geen enkele kans.