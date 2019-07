Zestien militaire vluchten op Twente Airport sinds 2017

Militaire vluchten vanaf Twente Airport zijn incidenteel en noodzakelijk. Dat antwoordt Commissaris van de Koning Heidema op vragen van Partij voor de Dieren (PvdD) en SP over nut en noodzaak van militaire vluchten op de Twentse burgerluchthaven. Sinds maart 2017 hebben zestien militaire starts en landingen plaatsgevonden op het vliegveld. De militaire oefening deze week, ook rond Twente Airport, is nog niet meegerekend.

De partijen wilden weten hoeveel militaire vluchten de afgelopen twee jaar uitgevoerd zijn op Twente Airport. Aanleiding voor die vragen waren klachten van omwonenden over militaire vluchten. Dat verbaasde fractievoorzitter Luuk Folkerts van de Partij voor de Dieren omdat op de luchthaven in principe alleen burgerluchtvaart is toegestaan.

Uitsluitend burgerluchtverkeer

Hij verwees daarbij naar Luchthavenbesluit Twente Airport dat ruim twee jaar geleden werd vastgesteld door Provinciale Staten. Daarin staat letterlijk dat op de luchthaven uitsluitend burgerluchtverkeer is toegestaan. Volgens Folkerts is incidenteel landen en stijgen met militaire vliegtuigen en helikopters ook toegestaan zolang die vluchten humanitair, militair of maatschappelijk noodzakelijk zijn.

Folkerts wilde van het provinciebestuur weten of de vluchten ook echt noodzakelijk zijn.

Het provinciebestuur zette het aantal militaire vliegbewegingen op de luchthaven sinds maart 2017 op een rijtje. In die maand werd het vliegveld weer in gebruik genomen als burgerluchtgaven.

Vliegbewegingen

10 mei 2017: 1 keer een start en 1 keer een landing met een C130

13 juni 2018: 1 keer een start en 1 keer een landing met een SC7

14 juni 2018: 1 keer een start en 1 keer een landing met een C130

14 juni 2018: 2 keer een start en 2 keer een landing met een CH47

4 april 2019: 2 keer een start en 2 keer een landing met een C130

5 april 2019: 1 keer een start en 1 keer een landing met een C130

In dit rijtje zijn de vluchten van deze deze week in het kader van de militaire oefening 'Orange Bull' nog niet meegenomen.

Volgens Commissaris van de Koning Heidema zijn oefenvluchten noodzakelijk omdat vliegers vertrouwd moeten zijn met vliegen boven nationaal grondgebied. "Dit voor het geval dat inzet binnen de Nederlandse grenzen nodig is", luidt het antwoord.

Vaardigheden op peil houden

"Alle oefeningen hebben als doel om de vaardigheden van vliegers van de luchtmacht op peil te houden. Veel oefeningen van de luchtmacht zijn in het buitenland, maar het is niet mogelijk alle trainingen in het buitenland te doen. Dit is bijvoorbeeld het geval als vliegers samen oefenen met grondeenheden."





Volgens Heidema staat nergens in het Luchthavenbesluit vermeld dat het landen en opstijgen van militaire vliegtuigen vanaf Twente Airport incidenteel is toegestaan. "Wij zijn overigens wel van oordeel dat het huidige gebruik voor militaire doeleinden incidenteel van aard is", aldus de Commissaris van de Koning.