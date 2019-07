Minister: "Menzis mag eisen stellen aan verplegend personeel zorgbureaus"

RTV Oost berichtte eind mei dat zorgverzekeraar Menzis zes ton terugeist van zorgorganisatie Care Free Twente, dat zorg levert aan allochtonen. Reden is dat Care Free Twente zou werken met niet-gediplomeerd personeel. Ook zouden er foutieve declaraties zijn ingediend. Uit een fraudeonderzoek door Menzis bleek dat er voor zes ton was gefraudeerd.

De christendemocraten wilden van ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Bruno Bruins (Medische Zorg) weten of Menzis kan eisen dat er alleen met gediplomeerde medewerkers wordt gewerkt. "Ja, want Menzis sluit daarbij aan bij het kwaliteitskader wijkverpleging", luidt het antwoord van de minister.

Kwaliteitskader wijkverpleging Er zijn steeds meer cliënten in de wijk die langer thuis willen wonen en ingewikkeldere zorgvragen hebben. In het kwaliteitskader wijkverpleging is afgesproken waar goede zorg in de wijkverpleging aan moet voldoen. Doel ervan is meer eenheid én een hogere kwaliteit van zorg. Het kwaliteitskader wijkverpleging werd samen met de Patiëntenfederatie, ActiZ, ZorgthuisNL en Zorgverzekeraars Nederland opgesteld. Een groot aantal zorgprofessionals was erbij betrokken. (bron)

"In het kwaliteitskader staat dat verpleegkundigen en anderen die zorg leveren gekwalificeerd zijn en moeten voldoen aan de eisen en regels van het betreffende beroep", legt de minister uit. "Op deze manier wordt geborgd dat zij de juiste kennis, vaardigheden en houding hebben om de verpleging en de verzorging te leveren. Zorgverzekeraars kunnen op basis hiervan eisen stellen aan de inkoop van zorg." De zorgaanbieder, in dit geval dus Care Free Twente, is zelf verantwoordelijk dat er voldoende en deskundige zorgverleners beschikbaar zijn.

Woedende directrice

Directrice Rima Lahdo van Care Free Twente reageerde woest op de eis van Menzis om alleen gediplomeerd personeel in te zetten. "Onze cliënten hebben een zorgverlener nodig die hun taal spreekt en hun cultuur kent. Menzis blijft ons maar dwingen om met gediplomeerd personeel te werken. Die zijn er veel te weinig. Daarom werk ik met mensen die niet gediplomeerd zijn. Die bied ik scholing aan. Als Menzis mijn bedrijf een jaar de tijd had gegeven, dan waren mijn medewerkers allemaal gediplomeerd geweest."

Vanwege de claim van Menzis is Care Free Twente gestopt met haar activiteiten. "We zijn doodgebloed, maar niet failliet", aldus directrice Lahdo.

Fraudeonderzoek

De christendemocraten vroegen zich verder af of Menzis in het fraudeonderzoek samen heeft gewerkt met andere gemeenten in de regio, die eveneens gebruik maken van de diensten van Care Free Twente. De minister zegt dat Menzis contact heeft gehad met de gemeente Enschede, maar dat er geen gezamenlijk onderzoek is geweest.

De organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente/Samen14, het samenwerkingsverband tussen de veertien Twentse gemeenten op het gebied van jeugdhulp en Wmo-zorg, heeft kennis genomen van de situatie bij Care Free Twente. De organisatie doet geen uitspraken over lopende onderzoeken en individuele aanbieders.

Geen jaarlijkse verantwoording

Uit de beantwoording van minister De Jonge blijkt verder dat zorgbureaus geen jaarlijkse verantwoording hoeven af te leggen aan een zorgverzekeraar. De Jonge: "De zorgverzekeraar controleert het hele jaar door of de geleverde zorg rechtmatig en doelmatig is verleend. De zorgverzekeraar is zelfs strafbaar als een onjuiste declaratie wordt vergoed."