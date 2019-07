Expeditie Oost: Almelose Ruiterdagen met speciaal paardenhotel

"Dat is heel simpel", zegt secretaris Eddie Schoneveld. "De meeste paardensportevenementen in de omgeving zijn internationaal en van topniveau, zoals de Military Boekelo en CSI Geesteren. Wij zijn er voor iedereen, of je nou net drie weken paard rijdt of al jaren ervaring hebt."

Paardenhotel & camping

De ruiters slapen op de camping naast het springparcours of in hotels in de omgeving. "En voor de paarden hebben we een speciaal paardenhotel. Hier staan de paarden buiten hun wedstrijden om en worden hier verzorgd."

Een van de ruiters loopt met een brede glimlach door het hotel. "Dit is voor ons dé week van het jaar, een soort vakantie. Gezelligheid is het belangrijkste, daarna volgen de wedstrijden."