Failliete kunststof-kozijnenhandel Pro Tech had 'spookbedrijf' opgezet: particulieren gedupeerd

Curator Arco Blankestijn zit al circa een kwart eeuw in het vak, maar dat directeuren een compleet 'spookbedrijf' hebben opgezet, is zelfs voor hem een primeur. In zijn onderzoek naar het faillissement rond kunststof-kozijnenhandel Pro Tech in Hengelo, liet hij een van de twee directeuren door de politie in gijzeling nemen. Particulieren gingen voor circa 75.000 euro financieel het schip in. De curator overweegt nu aangifte bij justitie.

Dat blijkt uit het faillissementsverslag dat Blankestijn heeft opgemaakt naar aanleiding van het bankroet van Pro Tech, zoals dat begin mei werd uitgesproken.

Pro Tech werd gerund door twee directeuren en had enkele colporteurs in dienst die deuren langs gingen om particulieren over te halen om kozijnen te doen vervangen. De klanten werden daarbij lekker gemaakt met subsidieregelingen, waaronder die van de stichting Nationaal Energiebespaar Fonds (Stichting NEF). Kopers konden onder gunstige voorwaarden via deze stichting, door de overheid in het leven geroepen, geld lenen voor de nieuwe kozijnen.

Boekhouding gewist

Blankestijn stuitte na het faillissement op het probleem dat er amper enige boekhouding was bijgehouden. Zo bleken gegevens op in beslag genomen computers gewist.



Daarbij deed zich het opmerkelijke feit voor dat Pro Tech officieel nog steeds bestond, terwijl er tegelijk vanaf 1 januari dit jaar geen enkele bedrijfsactiviteit meer werd geregistreerd. "Omdat Pro Tech dus geen enkele inkomsten meer had, maar wel kosten maakte, was het duidelijk dat de onderneming wel failliet moest gaan", aldus Blankestijn.

Voor de curator was dit aanleiding voor nader onderzoek. Daaruit bleek vervolgens dat er vanaf 2019 nog wel degelijk facturen werden verstuurd.



'Spookbedrijf'

Dit gebeurde vanuit een nieuw opgestart bedrijf: Professional Technicians. Blankestijn spreekt van een schaduwbedrijf. "Een schaduwboekhouding kom je wel vaker tegen, maar een compleet schaduwbedrijf heb ik in de 25 jaar dat ik dit werk doe, nog niet eerder meegemaakt." Volgens de curator is dit juridisch gezien een onrechtmatige daad.



Gijzeling

Blankestijn liet daarop anderhalve week geleden een van de twee directeuren door de politie in gijzeling nemen. Gedurende deze gijzeling, die anderhalve dag duurde, legde de kozijnenhandelaar tegenover de curator en de rechter-commissaris een bekennende verklaring af.

Deze directeur had overigens nog een concurrentiebeding bij een ander kozijnenbedrijf. Reden waarom hij zijn vader naar voren had geschoven als stroman. 'Senior' stond op papier als directeur van Pro Tech. In werkelijkheid was het echter wel degelijk 'junior' die, samen met de vennoot, bij de kozijnenhandel aan de touwtjes trok, zo blijkt uit het faillissementsverslag.

Geld verdwenen

Inmiddels blijkt uit onderzoek door de curator dat er op de bedrijfsrekening van het 'spookbedrijf' circa 50.000 euro is binnengekomen. Dit geld is intussen verdwenen. Onduidelijk is waar het is gebleven. Volgens Blankestijn zijn er geen aanwijzingen dat de twee directeuren er een luxueuze levensstijl op nahielden.



Gedupeerden

Het geld dat naar 'spookbedrijf' Professional Technicians vloeide, is afkomstig van particulieren. Zij hadden betaald voor kunststofkozijnen, die slechts gedeeltelijk of soms zelfs helemaal niet werden geleverd. Het gaat om een tiental gedupeerden, die voor 75.000 euro het schip in gingen. Zij hebben zich intussen bij de curator gemeld. Blankestijn vermoedt dat dit bedrag kan oplopen tot ongeveer een ton.

Bovendien heeft Pro Tech nog voor twee ton aan schulden bij de fiscus. De curator zegt aangifte bij justitie te overwegen. Het faillissement werd destijds aangevraagd door een van de werknemers, die al maandenlang geen salaris meer had ontvangen.