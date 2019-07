"Uitstel opening Lelystad Airport is bliksemafleider voor slecht nieuws"

Volgens leden van de actiegroepen tegen laagvliegen is het aangekondigde uitstel voor de opening van Lelystad Airport 'slechts een bliksemafleider'. Het leidt volgens hen de aandacht weg van dat waar de brief van de minister feitelijk over gaat 'dat er niets gedaan wordt met de bijna tienduizend zienswijzen over het vliegveld'.

Waar het nieuws over het uitstel van de opening gisteravond met gejuich werd ontvangen door de actiegroepen, daar is de stemming vandaag heel anders. Het meest opvallende in de Kamerbrief die de minister gister rondstuurde, lijkt te zijn dat ze zich genoodzaakt voelt de opening van het vakantievliegveld opnieuw uit te stellen.

Stikstof voornaamste reden

Cora van Nieuwenhuizen schrijft dat dat vooral te maken heeft met de stikstofuitspraak die de Raad van State in mei deed. Door die uitspraak is ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gedwongen om de extra uitstoot van stikstof te compenseren. Dat heeft onder meer grote gevolgen voor het vliegveld in Flevoland.

Zienswijzen

Maar het echte onderwerp in de Kamerbrief zijn de bijna tienduizend zienswijzen die begin dit jaar bij het ministerie zijn binnen gekomen. Burgers en betrokken instellingen konden in die zienswijzen aangeven wat zij vinden van de openstelling van Lelystad Airport.

Van Nieuwenhuizen had aangegeven dat ze uiterlijk in mei met een reactie op die zienswijzen zou komen. Dat antwoord is er nu.

Uit de brief blijkt dat de minister feitelijk nagenoeg niets doet met de talloze zienswijzen. Slechts op enkele marginale punten heeft ze kritiek overgenomen. Dan gaat het onder meer om de definities van een 'vliegbeweging' en van 'oefenvlucht'. Van Nieuwenhuizen schrijft dat ze die definities goed wil laten vast leggen, om misverstanden te voorkomen.

Maar daar blijft het bij. Alle andere argumenten die in de duizenden zienswijzen naar voren zijn gebracht, die legt ze terzijde.

'Ronduit schokkend'

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen zijn daar zeer verbolgen over. "Er staan talloze steekhoudende en belangrijke argumenten in die zienswijzen. Dat de minister nu feitelijk alles aan de kant schuift, is ronduit schokkend", zegt Hans Kempenaar

Kempenaar bemoeide zich met het dossier sinds duidelijk werd dat de vliegtuigen laag over zijn huis in Berkum zouden komen. Sindsdien is Kempenaar lid van de stichting HoogOverijssel.

'Juridisch sterk'

De Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen hebben een 217 pagina's tellende zienswijzen gemaakt. Die is opgesteld door een advocaat en staat volgens de actiegroepen vol met aanwijzingen waarom de minister in dit dossier de plank volledig mis slaat. "Er staat in wat er fout is in de Milieu Effect Rapportage voor Lelystad, er staat in dat de geluidsberekeningen niet kloppen, de basis voor de opening van het vliegveld is volledig onderuit gehaald. En toch meent ze al ons werk terzijde te kunnen schuiven. Schokkend!"

Kempenaar meldt dat de actiegroepen al bezig zijn met een procedure bij de rechter. Ze willen daarnaast ook de Raad van State op de hoogte brengen van de informatie uit de zienswijzen. "Want de minister zal haar plannen nog ter goedkeuring moeten voorleggen aan de hoogste rechter, dat is verplicht. En wij zullen ervoor zorgen dat die rechter dan tot in de puntjes op de hoogte is van de achtergronden."

Najaar 2020?

Cora van Nieuwenhuizen heeft in haar Kamerbrief niet gemeld wanneer het vliegveld volgens haar dan wel open zou moeten gaan. In Flevoland is nog steeds alle hoop gevestigd op opening in 2020. Ook al is er in de winter veel minder werk voor de vliegmaatschappijen, bestuurders in Flevoland hebben nu alle hoop daarop gevestigd.

Stichting HoogOverijssel en de andere actiegroepen denken dat opening in de winter van 2020 een illusie is. "Er liggen nog teveel struikelblokken op de landingsbaan. Eerst moet bekeken worden hoe de problematiek rond de stikstof uitstoot moet worden opgelost. De Europese Commissie moet haar goedkeuring nog geven voor het plan om vliegtuigen vanaf Schiphol naar Lelystad te verhuizen. Er ligt teveel op het bord van de minister, om te denken dat dat na deze zomer allemaal is opgelost."