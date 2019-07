Expeditie Oost: tanks, brommers en legerauto's op Almelose Veteranendag

"We hebben hier vandaag veel voertuigen die ingezet zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vereniging Keep Them Rolling komt hier met brommers, Jeeps en andere voertuigen."

Kinderen

"De kinderen kunnen straks meerijden tijdens een tochtje door de stad. Ook hebben we een tank, maar die is van na de Tweede Wereldoorlog." Een van de veteranen die aanwezig is, was kok in een onderzeeër. "Heel erg leuk om te doen. Het waren vaak rustige verkenningsroutes waarbij ik ook veel tijd had om de boot te verkennen."

Zijn collega, kennis van de Almelose Veteranenvereniging, was actief als machinist op een schip. "Via de vereniging hebben wij contact met elkaar, dat is erg fijn. Daarnaast hebben we ook collega's met een posttraumatische stressstoornis en voor hen is het ook goed om contact te houden."