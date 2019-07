Praat Mee: Het is goed dat de ov-chipkaart mogelijk verdwijnt in 2023 (Foto: RTV Oost)

Het is goed dat de ov-chipkaart mogelijk verdwijnt in 2023

De ov-chipkaart verdwijnt mogelijk in 2023. Volgens staatssecretaris Van Veldhoven is de techniek toe aan vervanging. In een brief aan vervoerders en andere overheden schrijft ze dat het gebruiksgemak van de kaart door de reizigers wordt gewaardeerd, maar dat toch een meer eigentijds systeem de voorkeur verdient. Bovendien is de ov-chipkaart relatief duur.

De staatssecretaris hoopt dat de nieuwe manieren van betalen uiterlijk over twee jaar kunnen worden ingevoerd. Als het nieuwe systeem voldoet, zou de ov-chipkaart dan weer twee jaar later, dus in 2023, kunnen worden afgeschaft.

Is dit een goede stap? Of is het nog lang geen tijd voor een nieuw systeem? Stem en reageer in de reacties!